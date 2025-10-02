Sciopero generale 3 ottobre salta tutto? Il Garante lo boccia | È illegittimo Landini | Avanti lo stesso tutto confermato
Lo sciopero generale di domani, venerdì 3 ottobre, potrebbe saltare: la Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero proclamato. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: sciopero - generale
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale
Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"
Il Garante: 'Illegittimo lo sciopero generale senza preavviso'. La Cgil tira dritto e conferma la mobilitazione: 'Impugneremo la delibera'. Scontro Landini-Meloni #ANSA - X Vai su X
Corriere della Sera. . ? ULTIM'ORA - Tra il 2 e il 3 ottobre l’Italia si prepara a due giornate di sciopero su scala nazionale con disagi attesi nei trasporti, nella scuola e in vari settori pubblici e privati. Anche se sullo sciopero generale per Gaza proclamato per il - facebook.com Vai su Facebook
Guida allo sciopero generale del 3 ottobre 2025 fra manifestazioni e trasporti in tilt. Gli orari settore per settore - L’Italia si ferma per Gaza: Cgil, Usb e SiCobas proclamano lo sciopero generale nazionale dopo l’intercettazione della missione umanitaria della Flotilla in acque internazionali. Riporta quotidiano.net
Sciopero treni del 2 e 3 ottobre: tutto quello che c'è da sapere - Lo sciopero inizierà alle 21:00 di giovedì 2 ottobre e durerà 24 ore, con termine previsto alle 20:59 di venerdì 3 ottobre. Scrive la7.it