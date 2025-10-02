Sciopero generale 3 ottobre salta tutto? Il Garante lo boccia | È illegittimo Landini | Avanti lo stesso tutto confermato

2 ott 2025

Lo sciopero generale di domani, venerdì 3 ottobre, potrebbe saltare: la Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero proclamato. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Sciopero generale 3 ottobre, salta tutto? Il Garante lo boccia: «È illegittimo». Landini: «Avanti lo stesso, tutto confermato»

sciopero generale 3 ottobreGuida allo sciopero generale del 3 ottobre 2025 fra manifestazioni e trasporti in tilt. Gli orari settore per settore - L’Italia si ferma per Gaza: Cgil, Usb e SiCobas proclamano lo sciopero generale nazionale dopo l’intercettazione della missione umanitaria della Flotilla in acque internazionali. Riporta quotidiano.net

sciopero generale 3 ottobreSciopero treni del 2 e 3 ottobre: tutto quello che c'è da sapere - Lo sciopero inizierà alle 21:00 di giovedì 2 ottobre e durerà 24 ore, con termine previsto alle 20:59 di venerdì 3 ottobre. Scrive la7.it

