Sciopero generale 3 ottobre salta tutto? Il Garante boccia i sindacati | È illegittimo

Leggo.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo sciopero generale di domani, venerdì 3 ottobre, potrebbe saltare: la Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero proclamato. 🔗 Leggi su Leggo.it

