Sciopero generale 3 ottobre per Gaza Giorgia Meloni | Rivoluzione e weekend lungo non stanno insieme

Tutti gli attivisti italiani sono stati fermati da Israele. Il rimpatrio da venerdì, giorno dello sciopero indetto da Cgil e Usb. Già oggi alle 18 e 30 presidio al Colosseo.

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil, ma il ministro dei Trasporti replica: "La motivazione non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso"

Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel

Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: caos trasporti in Toscana. Cgil in piazza, manifestazioni in tutta la regione - Firenze, 2 ottobre 2025 – Allo sciopero generale del sindacato Si Cobas si aggiunge quello della Cgil, " in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza".

