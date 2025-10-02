Sciopero generale 3 ottobre l' Italia si ferma ancora per Gaza Dai trasporti alla scuola | tutti i disagi

Sciopero generale nazionale indetto da CGIL, USB e Cobas in solidarietà con la Palestina: disagi previsti in trasporti, sanità, scuola e servizi pubblici. Salvini valuta la precettazione.

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est

Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel

Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: i cortei in Toscana città per città - La Cgil Toscana: "Non possiamo restare in silenzio, quanto sta accadendo è gravissimo".

Sciopero generale 3 ottobre per Gaza, Giorgia Meloni: «Rivoluzione e weekend lungo non stanno insieme» - Il rimpatrio da venerdì, giorno dello sciopero indetto da Cgil e Usb.