Sale la tensione intorno allo sciopero generale proclamato da Usb e Cgil per domani, 3 ottobre, per protestare contro quanto accaduto alla Flotilla. Nel pomeriggio è arrivato lo stop della Commissione di garanzia sugli scioperi, che ha definito "illegittimo" lo sciopero proclamato per domani poiché "in violazione dell'obbligo legale di preavviso". Il ministero delle Infrastrutture e trasporti però fa sapere che "in questa fase delicata, Salvini non ritiene utili prove di forza e anzi si appella a sindacati, lavoratori e organizzazioni affinché scelgano la responsabilità e il rispetto delle regole". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Sciopero generale 3 ottobre, il Garante: “Illegittimo”. Sindacati: “È confermato”