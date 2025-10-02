Sciopero generale 3 ottobre Garante | Illegittimo Salvini | Non utili prove di forza

Con le operazioni di abbordaggio da parte di Israele alle barche della missione umanitaria, che si stavano avvicinando sempre più alla Striscia di Gaza, è salita ancor di più l’attenzione per le mobilitazioni pro-Flotilla nelle città italiane. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil, ma nel pomeriggio è arrivato lo stop della Commissione di garanzia sugli scioperi, che ha definito "illegittimo" lo sciopero proclamato per domani poiché "in violazione dell'obbligo legale di preavviso". Il ministero delle Infrastrutture e trasporti però fa sapere che "in questa fase delicata, Salvini non ritiene utili prove di forza e anzi si appella a sindacati, lavoratori e organizzazioni affinché scelgano la responsabilità e il rispetto delle regole". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

