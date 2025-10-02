Sciopero generale 3 ottobre chi si ferma per Gaza e la Flotilla | treni bus metro scuole e gli orari garantiti

Il 3 ottobre 2025 l'Italia si bloccherà di nuovo per uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato Si-Cobas, con una durata di 24 ore che va dalle 21:00 del 2 ottobre alle. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sciopero generale 3 ottobre, chi si ferma per Gaza e la Flotilla: treni, bus, metro, scuole e gli orari garantiti

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil "saranno garantite le prestazioni indispensabili". Il ministro dei Trasporti valuta la precettazione: "Evitare che una minoranza irresponsabile danneggi milioni". - X Vai su X

AGGREDITA LA GLOBAL SUMUD FLOTILLA: 3 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE ISRAELE ATTACCA IL DIRITTO INTERNAZIONALE. ORA È IL MOMENTO DI BLOCCARE TUTTO. La Global Sumud Flotilla è stata abbordata e aggredita in mare aperto dallo - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale 3 ottobre, chi si ferma per Gaza e la Flotilla: treni, bus, metro, scuole e gli orari garantiti - Il 3 ottobre 2025 l'Italia si bloccherà di nuovo per uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato Si- Si legge su leggo.it

Sciopero generale del 3 ottobre per Gaza e in difesa della Flotilla: mezzi di trasporto fermi, fasce garantite e dove saranno le proteste - Sciopero generale del 3 ottobre: stop ai trasporti e manifestazioni in tutta Italia per Gaza e in difesa della Flotilla. Secondo greenme.it