Sciopero generale 3 ottobre 2025 senza preavviso cosa dice la legge

Si può proclamare uno sciopero generale senza rispettare i dieci giorni di preavviso previsti dalla legge, come nel caso della mobilitazione indetta domani, venerdì 3 ottobre? Per i sindacati, ovviamente, sì. Per il governo, e in particolare il ministro ai Trasporti Matteo Salvini, no, tanto che ha subito fatto sapere di valutare la precettazione spiegando che “l’orientamento della Commissione di Garanzia, infatti, ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso”. Il diritto allo sciopero. Il diritto allo sciopero in Italia è regolato dalla legge 146 del 12 giugno 1990, ‘Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero generale 3 ottobre 2025 senza preavviso, cosa dice la legge

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Sindacati contro la riforma fiscale: "Pronti allo sciopero generale"

Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est - X Vai su X

Cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni, agitazioni nei porti e uno sciopero generale venerdì. E' massima la mobilitazione per la Flotilla nelle città italiane. Proteste che si sono accese subito dopo l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israel Vai su Facebook

Sciopero generale 3 ottobre 2025 senza preavviso, cosa dice la legge - Si può proclamare uno sciopero generale senza rispettare i dieci giorni di preavviso previsti dalla legge, come nel caso della mobilitazione indetta domani, ... Come scrive lapresse.it

Sciopero generale 3 ottobre per Gaza, Giorgia Meloni: «Rivoluzione e weekend lungo non stanno insieme» - Il rimpatrio da venerdì, giorno dello sciopero indetto da Cgil e Usb. Da vanityfair.it