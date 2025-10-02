Sciopero generale 3 ottobre 2025 orari e settori di chi si ferma

Il Paese si blocca per 24 ore per Gaza. Il 3 ottobre si fermeranno i servizi quotidiani nelle città italiane. E’ stato indetto sciopero generale in risposta all’intercettazione della  Global Sumud Flotilla  da parte di Israele. Lo sciopero nazionale – proclamato senza il preavviso di 10 giorni, da Cgil, Usb e Si-Cobas – anticipa il maxi-corteo di sabato a Roma per la Palestina. Quando inizia la mobilitazione. Le prime difficoltà si avranno già dalle prime ore della sera di giovedì 2 ottobre. I primi a fermarsi saranno treni e autobus. Lo sciopero andrà avanti fino alle 21.00 del giorno dopo. I treni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

