Sciopero del sindacato Usb ecco come variano gli orari di Conerobus

ANCONA – Conerobus informa che, a causa dello sciopero indetto dal sindacato Usb per domani, venerdì 3 ottobre, il servizio potrebbe non essere garantito nei seguenti orari: dalle 8,30 alle 16,59 e dalle 20 alla fine del servizio.Servizio assicurato invece per quanto riguarda gli scuolabus e i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

L'Usb e la Cgil annunciano lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre in difesa della Flotilla. Coinvolti per l'intera giornata tutti i settori pubblici e privati. Il sindacato di Landini: 'L'aggressione di Israele un fatto di gravità estrema'. Quello di base: 'Attaccato il diritt

