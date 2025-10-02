Sciopero del sindacato Usb ecco come variano gli orari di Conerobus

Anconatoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Conerobus informa che, a causa dello sciopero indetto dal sindacato Usb per domani, venerdì 3 ottobre, il servizio potrebbe non essere garantito nei seguenti orari: dalle 8,30 alle 16,59 e dalle 20 alla fine del servizio.Servizio assicurato invece per quanto riguarda gli scuolabus e i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

