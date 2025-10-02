Sciopero del 3 ottobre possibili disagi nel settore dei trasporti

Il 3 ottobre 2025 è previsto uno sciopero generale di 24 ore, indetto da FILT CGIL, USB e COBAS, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati.Il trasporto pubblico sarà interessato con ripercussioni su tram e bus (linee T1 e T2 e servizio su gomma in tutta la Toscana), con possibili ritardi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

