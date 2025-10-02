Sciopero del 3 ottobre possibili disagi nel settore dei trasporti

Il 3 ottobre 2025 è previsto uno sciopero generale di 24 ore, indetto da FILT CGIL, USB e COBAS, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati.Il trasporto pubblico sarà interessato con ripercussioni su tram e bus (linee T1 e T2 e servizio su gomma in tutta la Toscana), con possibili ritardi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre

Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre

Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali

Sciopero venerdì 3 ottobre, a che ora e cosa cambia per treni e mezzi pubblici - Sciopero treni, autobus, metro e non solo: rischio stop in tutta Italia nella giornata di venerdì 3 ottobre.

Sciopero nazionale: disagi per treni e bus il 2 e 3 ottobre - Cobas uno sciopero generale nazionale di 24 ore per tutte le categorie pubbliche e priv ...