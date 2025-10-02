Sciopero del 3 ottobre per Flotilla e Gaza | i sindacati confermano la protesta per il Garante è illegittimo A rischio scuole ospedali e trasporti | le fasce garantite
Lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre è confermato dalle organizzazioni sindacali, che presenteranno un ricorso al giudice del lavoro contro la delibera della Commissione di garanzia sugli scioperi che lo ha dichiarato « illegittimo » perché « viola l’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690». L’esame, in questo caso, richiederà alcuni giorni. Ma a prescindere dalla decisione che sarà adottata dal giudice non potranno esserci sanzioni o multe per i lavoratori che hanno aderito alla protesta: in assenza di una precettazione, infatti, l’eventuale sanzione – se comminata – si applica alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato il fermo e non può superare i 50mila euro. 🔗 Leggi su Open.online
Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre
Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre
Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali
Corriere della Sera. . ? ULTIM'ORA - Tra il 2 e il 3 ottobre l’Italia si prepara a due giornate di sciopero su scala nazionale con disagi attesi nei trasporti, nella scuola e in vari settori pubblici e privati. Anche se sullo sciopero generale per Gaza proclamato per il - facebook.com Vai su Facebook
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est - X Vai su X
Flotilla, la commissione di garanzia: “Illegittimo lo sciopero generale del 3 ottobre”. Salvini verso la precettazione del trasporto pubblico - La Commissione di garanzia dichiara illegittimo lo sciopero generale per Gaza. Riporta ilfattoquotidiano.it
Guida allo sciopero generale del 3 ottobre 2025 fra manifestazioni e trasporti in tilt. Gli orari settore per settore - L’Italia si ferma per Gaza: Cgil, Usb e SiCobas proclamano lo sciopero generale nazionale dopo l’intercettazione della missione umanitaria della Flotilla in acque internazionali. Lo riporta quotidiano.net