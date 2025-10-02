Sciopero del 3 ottobre cose da sapere su cortei per Gaza precettazione e servizi garantiti

Lo sciopero proclamato a partire dalla sera del 2 ottobre e per tutta la giornata del 3 ottobre trova espressione nella solidarietà con la Global Sumud Flotilla, bloccata da Israele mentre tentava di recapitare aiuti umanitari a Gaza. 🔗 Leggi su Wired.it

