Sciopero del 3 ottobre | confermata la protesta per il Garante è illegittima Salvini | Se prevale la violenza sapremo come reagire A rischio scuole ospedali e trasporti | le fasce garantite
Lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre è confermato dalle organizzazioni sindacali, che presenteranno un ricorso al giudice del lavoro contro la delibera della Commissione di garanzia sugli scioperi che lo ha dichiarato « illegittimo » perché « viola l’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690». L’esame, in questo caso, richiederà alcuni giorni. Ma a prescindere dalla decisione che sarà adottata dal giudice non potranno esserci sanzioni o multe per i lavoratori che hanno aderito alla protesta: in assenza di una precettazione, infatti, l’eventuale sanzione – se comminata – si applica alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato il fermo e non può superare i 50mila euro. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: sciopero - ottobre
Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre
Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre
Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali
Trasporto pubblico, sciopero venerdì 3 ottobre Domani venerdì 3 ottobre, trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Cgil, Usb, Cub, Sgb e Cobas. La protesta interesserà la rete Atac e i bus gestiti da o - facebook.com Vai su Facebook
Lo sciopero di venerdì 3 ottobre è stato dichiarato ILLEGITTIMO. Un appello al buonsenso. - X Vai su X
Sciopero per Gaza il 3 ottobre, il garante: “Illegittimo”. Landini: “Per noi non cambia, protesta in piazza confermata” - La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani, 3 ottobre, in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla ... Come scrive affaritaliani.it
Sciopero 3 ottobre: orari, chi si ferma, cosa rischiano i sindacati dopo il no del Garante - La situazione precipita in serata: a Bologna scontri molto pesanti tra Pro Pal e forze dell’ordine, esplodono bombe carta e in risposta vengono lanciati lacrimogeni. Scrive ilmessaggero.it