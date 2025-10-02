Sciopero del 3 ottobre | confermata la protesta per il Garante è illegittima Salvini | Se prevale la violenza sapremo come reagire A rischio scuole ospedali e trasporti | le fasce garantite

Lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre è confermato dalle organizzazioni sindacali, che presenteranno un ricorso al giudice del lavoro contro la delibera della Commissione di garanzia sugli scioperi che lo ha dichiarato « illegittimo » perché « viola l’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 14690». L’esame, in questo caso, richiederà alcuni giorni. Ma a prescindere dalla decisione che sarà adottata dal giudice non potranno esserci sanzioni o multe per i lavoratori che hanno aderito alla protesta: in assenza di una precettazione, infatti, l’eventuale sanzione – se comminata – si applica alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato il fermo e non può superare i 50mila euro. 🔗 Leggi su Open.online