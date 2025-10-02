Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre | orari garantiti Trenitalia Trenord e motivazioni dello stop

Proclamato uno sciopero dalle 21 di oggi giovedì 2 fino alle 21 di venerdì 3 ottobre. Si fermeranno i treni regionali, alta velocità e di Trenord, mentre Italo garantirà tutti i viaggi. Previste fasce di garanzia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

