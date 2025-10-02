Sciopero dei trasporti a Napoli e in provincia | circumvesuviana linee flegree e metro nord a rischio

Eav comunica che per venerdì 3 ottobre 2025, le organizzazioni sindacali Cgil e USB hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore per le note vicende legate alla guerra a Gaza.L'agitazione, che interesserà sia i servizi ferroviari che su gomma, prevede comunque il rispetto delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, sciopero generale dei trasporti il 3 ottobre. Orari metro, bus e funicolari - Venerdì 3 ottobre sciopero di 24 ore CGIL e USB: ecco le fasce di garanzia per bus, metro e funicolari a Napoli. Si legge su napolike.it

Sciopero generale del 3 ottobre, cortei in tutta la Campania - Sciopero generale domani, venerdì 3 ottobre, in difesa della Flottila e per Gaza, indetto dalla CGIL e dai sindacati base, dopo gli arresti e il blocco delle navi della Global Sumud Flotilla da parte ... Da rainews.it