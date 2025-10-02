Sciopero Autolinee Toscane | venerdì 3 ottobre il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni
Arezzo, 2 ottobre 2025 – Autolinee Toscane informa che domani, venerdì 3 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazion i di corse urbane ed extraurbane di tutta la toscana, a causa dell'adesione FILT CGIL, USB Unione Sindacale di Base e COBAS del Lavoro Privato allo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati. Il servizio sarà garantito nelle due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29 Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sciopero - autolinee
Sciopero Autolinee Toscane: lunedì 15 settembre fermi i bus per 24 ore a Firenze, Prato e Pistoia. Le fasce orarie garantite
Autolinee Toscana, revocato lo sciopero
Autolinee, sciopero dei bus lunedì 22 settembre
ADESIONE REVOCATA ?Sciopero 22 settembre? Si rende noto il comunicato stampa pervenuto da AT- Autolinee Toscane Vai su Facebook
Autolinee Toscana, giornata di sciopero: possibili disagi. Ecco gli orari garantiti - Il Giunco - X Vai su X
Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: caos trasporti in Toscana. Cgil in piazza, manifestazioni in tutta la regione - Firenze, 2 ottobre 2025 – Allo sciopero generale del sindacato Si Cobas si aggiunge quello della Cgil, “ in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. lanazione.it scrive
Sciopero generale del 3 ottobre: treni a rischio in Toscana, autobus regolari - Lo stop nei settori pubblico e privato è stato proclamato dal sindacato Si Cobas “per fermare il genocidio a Gaza e in Cisgiordania” ... Scrive lanazione.it