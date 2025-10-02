Sciopero Autolinee Toscane | venerdì 3 ottobre il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazioni

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Autolinee Toscane informa che domani, venerdì 3 ottobre, il servizio di trasporto pubblico locale su gomma potrebbe subire ritardi o cancellazion i di corse urbane ed extraurbane di tutta la toscana, a causa dell'adesione FILT CGIL, USB Unione Sindacale di Base e COBAS del Lavoro Privato allo sciopero generale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati. Il servizio sarà garantito nelle due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29 Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l'intero turno di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

