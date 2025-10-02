sciopero alla solvay il gruppo annuncia la ristrutturazione e massa perde 9 posti

Centosedici lavoratori, nove esuberi già sul tavolo e l’incubo che il conto non si fermi qui. Allo stabilimento Solvay di Massa, la ex Bario di via degli Oliveti, la parola ’ ristrutturazione ’ non è un termine tecnico ma una condanna che colpisce persone in carne e ossa. Tre licenziamenti certi da aprile – due al front office e uno al commerciale – e altri sei tagli tra gli operai: non numeri astratti, ma famiglie che rischiano di restare senza reddito. "Solvay ragiona in termini di posizioni – ricorda Umderto Albertini dell’Ugl aziendale – mentre noi diciamo che le posizioni sono persone". Per questo ieri i lavoratori sono scesi in sciopero, proclamando lo stato di agitazione, in una mobilitazione che ha messo insieme sindacati e istituzioni locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

