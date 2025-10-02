Sciopero a Milano il 2 e 3 ottobre a rischio i treni | gli orari Trenord e i settori coinvolti

Treni a rischio dalle 21 di giovedì 2 alle 20.59 di venerdì 3 ottobre. L'agitazione sindacale, indetta dal sindacato SI Cobas per tutte le categorie pubbliche e private, potrà avere ripercussioni anche sui trasporti. Modifiche al servizio anche per i treni di Trenord, come reso noto dall'azienda in una nota. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - milano

Lo sciopero del trasporto aereo oggi: voli a rischio e disagi anche a Milano

Sciopero a Milano e in Lombardia il 15 luglio: gli orari dei bus Autoguidovie e le fasce di garanzia

Oggi lo sciopero dei trasporti a Milano: le fasce orarie di garanzia

Anche a Milano e Genova. Sciopero indetto da Usb e Cgil venerdì ma Salvini annuncia che potrebbe precettare - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Cucchi e Zerocalcare sugli arresti allo sciopero per Gaza a Milano: «Gestione ottusa dell’ordine pubblico» - X Vai su X

Sciopero 2 e 3 ottobre 2025 a Milano e in Lombardia: info su treni, metro, orari, fasce garantite, scuole chiuse - La sigla sindacale Si Cobas ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata di venerdì 3 ottobre 2025. Secondo mentelocale.it

Sciopero 2 e 3 ottobre 2025: orari, treni garantiti e fasce protette - Sciopero treni 2 e 3 ottobre 2025: orari garantiti, fasce di circolazione e disagi previsti per viaggiatori e pendolari. Scrive trend-online.com