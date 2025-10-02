Sciopero 3 ottobre venerdì nero in Italia | i settori coinvolti e gli orari

Lo stop alla missione Flotilla ha portato i sindacati a indire uno sciopero generale nazionale per venerdì 3 ottobre. Ecco tutti i settori coinvolti La notizia era nell’aria ormai da tempo, ma è diventata ufficiale nelle scorse ore: sarà un venerdì nero in Italia. I sindacati avevano minacciato uno sciopero generale in caso di stop della missione Flotilla. E il blitz israeliano avvenuto nella serata di ieri ha portato tutte le sigle a proclamare una agitazione in Italia di 24 ore. Il via alla protesta è previsto per le 21 di oggi, ma i maggiori disagi ci saranno nella giornata di domani con la fine prevista per le 20:59. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Sciopero 3 ottobre, venerdì nero in Italia: i settori coinvolti e gli orari

