Sciopero 3 ottobre Salvini | Se illegittimo chi bloccherà pagherà Meloni | Weekend lungo e rivoluzione non vanno insieme

(Adnkronos) – Matteo Salvini ha fatto sapere che "la commissione di garanzia si pronuncerà a brevissimo" sullo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l'intera giornata in difesa di Flotilla. "Immagino, vista la normativa, che dichiarerà lo sciopero illegittimo", in quanto "uno sciopero generale improvviso, per motivi politici, è chiaro che

Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre

Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre

Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali

Usigrai aderisce allo sciopero generale del 3 ottobre, proclamato dalla @cgilnazionale. Ma sarà garantita la copertura informativa. #Rai @FnsiSocial @efjeurope - X Vai su X

Uno sciopero generale punta a paralizzare l’Italia il 3 ottobre. I sindacati invocano le piazze contro l’aggressione israeliana alle navi della Global Sumud Flotilla. Lo staff di Matteo Salvini ha subito informato che il ministro, per il settore di sua competenza, sta v - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini pensa alla precettazione. Scatta l’assalto a Termini, blocchi a Napoli e Torino - Cori, fumogeni, aggressioni: prima la stazione Centrale di Napoli con 300 attivisti ProPal che hanno bloccato i binari, poi il principale snodo ferroviario della Capitale. ilmattino.it scrive

Flotilla, Cgil e sindacati paralizzano l'Italia con uno sciopero politico. Salvini al contrattacco: “Danni a milioni di italiani” - Cortei, occupazioni e uno sciopero generale proclamato per la giornata di venerdì 3 ottobre 2025 da parte dei sindacati Cgil, Fiom, Usb, Cub e ... Scrive iltempo.it