Sciopero 3 ottobre previsti oltre 100 cortei | a Roma anche Landini

Ildifforme.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e a sostegno della popolazione di Gaza. Sono queste le tre motivazioni che spingono i sindacati a proclamare lo sciopero generale nazionale che si terrà per l’intera giornata di domani, venerdì 3 ottobre, di tutti i settori pubblici e privati. I lavoratori italiani tornano così ad incrociare le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

