Sciopero 3 ottobre per il garante è illegittimo senza preavviso | la Cgil conferma la protesta

La risposta del leader della Cgil, Maurizio Landini, è stata immediata. Il sindacalisti ha piegato che lo sciopero di domani è da considerarsi "pienamente legittimo" in quanto è stato indetto rispettando la legge 146. Questa prevede che di fronte a "violazioni costituzionali, la messa in discussione della salute e sicurezza dei lavoratori c'è la possibilità di fare lo sciopero senza il preavviso" L'articolo Sciopero 3 ottobre, per il garante è “illegittimo senza preavviso”: la Cgil conferma la protesta proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

