Sciopero 3 ottobre per il Garante è illegittimo Chi si ferma e chi no dai treni alle scuole
Il 3 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato Si-Cobas, con una durata di 24 ore che va dalle 21:00 del 2 ottobre alle 20:59 del 3. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre
Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre
Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali
Corriere della Sera. . ? ULTIM'ORA - Tra il 2 e il 3 ottobre l'Italia si prepara a due giornate di sciopero su scala nazionale con disagi attesi nei trasporti, nella scuola e in vari settori pubblici e privati. Anche se sullo sciopero generale per Gaza proclamato per il
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est
Sciopero generale 3 ottobre, salta tutto? Il Garante lo boccia: «È illegittimo». Landini: «Avanti lo stesso, tutto confermato» - Lo sciopero generale di domani, venerdì 3 ottobre, potrebbe saltare: la Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha ... Secondo msn.com
Sciopero generale 3 ottobre, il Garante dà ragione al governo: “Senza preavviso è illegittimo” - Illegittimo lo sciopero generale senza preavviso indetto dai sindacati, dopo gli abbordaggi delle imbarcazioni della Flotilla, compiuti da Israel, per ... Da fanpage.it