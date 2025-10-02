Sciopero 3 ottobre | per i sindacati è confermato per il Garante è illegittimo
La mobilitazione nazionale nei confronti del genocidio di Gaza e del rapimento dei membri della Flotilla comincia domani. Lo sciopero del 3 ottobre coinvolgerà sindacati, trasporti e sanità. Nel pomeriggio, però, è arrivato lo stop della Commissione di garanzia sugli scioperi, che lo ha definito “illegittimo” poiché “in violazione dell’obbligo legale di preavviso”. Il ministero delle Infrastrutture e trasporti però fa sapere che “in questa fase delicata, Salvini non ritiene utili prove di forza e anzi si appella a sindacati, lavoratori e organizzazioni affinché scelgano la responsabilità e il rispetto delle regole”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
