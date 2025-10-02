Sciopero 3 ottobre a Bologna | ecco chi si ferma

Bologna, 2 ottobre 2025 – Un’altra giornata di mobilitazione, nei settori pubblici e privati, in difesa della Flotilla. Domani, 3 ottobre, sarà un venerdì caldissimo anche a Bologna, con l’adesione di realtà e sigle sindacali – fra cui Cgil, Usb, Si Cobas – che sta crescendo di ora in ora dopo l’abbordaggio, mercoledì sera, delle barche della spedizione umanitaria da parte dell’Esercito israeliano. Saranno certamente coinvolti trasporti, mondo scolastico e sanità. Già da oggi, in tutta la città, invece, si registrano blocchi delle lezioni in zona universitaria e scontri. Sciopero generale. Sciopero generale, di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 3 ottobre: è quanto annunciato dalla Cgil – in difesa della Flotilla –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

