Sciopero 3 ottobre a Bologna | ecco chi si ferma
Bologna, 2 ottobre 2025 – Un’altra giornata di mobilitazione, nei settori pubblici e privati, in difesa della Flotilla. Domani, 3 ottobre, sarà un venerdì caldissimo anche a Bologna, con l’adesione di realtà e sigle sindacali – fra cui Cgil, Usb, Si Cobas – che sta crescendo di ora in ora dopo l’abbordaggio, mercoledì sera, delle barche della spedizione umanitaria da parte dell’Esercito israeliano. Saranno certamente coinvolti trasporti, mondo scolastico e sanità. Già da oggi, in tutta la città, invece, si registrano blocchi delle lezioni in zona universitaria e scontri. Sciopero generale. Sciopero generale, di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 3 ottobre: è quanto annunciato dalla Cgil – in difesa della Flotilla –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sciopero - ottobre
Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre
Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre
Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali
Usigrai aderisce allo sciopero generale del 3 ottobre, proclamato dalla @cgilnazionale. Ma sarà garantita la copertura informativa. #Rai @FnsiSocial @efjeurope - X Vai su X
Uno sciopero generale punta a paralizzare l’Italia il 3 ottobre. I sindacati invocano le piazze contro l’aggressione israeliana alle navi della Global Sumud Flotilla. Lo staff di Matteo Salvini ha subito informato che il ministro, per il settore di sua competenza, sta v - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, i sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini pensa alla precettazione. Scatta l’assalto a Termini, blocchi a Napoli e Torino - Cori, fumogeni, aggressioni: prima la stazione Centrale di Napoli con 300 attivisti ProPal che hanno bloccato i binari, poi il principale snodo ferroviario della Capitale. Lo riporta ilmattino.it
Sciopero nazionale: disagi per treni e bus il 2 e 3 ottobre - Cobas uno sciopero generale nazionale di 24 ore per tutte le categorie pubbliche e priv ... Si legge su finanza.repubblica.it