Il 3 ottobre 2025 si terrà uno sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil e Usb, insieme ad altri sindacati di base, in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese. La mobilitazione coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, e mira a ribadite il diritto alla libera navigazione umanitaria. Durante lo sciopero saranno garantite solo le prestazioni indispensabili. Le indicazioni riportate potrebbero subire delle modifiche in seguito alla possibile precettazione dello sciopero da parte del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Categorie coinvolte e modalità dello sciopero. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sciopero 3 ottobre 2025: orari e società coinvolte