Sciopero 3 ottobre 2025 | orari e società coinvolte
Il 3 ottobre 2025 si terrà uno sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil e Usb, insieme ad altri sindacati di base, in solidarietà alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese. La mobilitazione coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, e mira a ribadite il diritto alla libera navigazione umanitaria. Durante lo sciopero saranno garantite solo le prestazioni indispensabili. Le indicazioni riportate potrebbero subire delle modifiche in seguito alla possibile precettazione dello sciopero da parte del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Categorie coinvolte e modalità dello sciopero. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre
Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre
Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali
Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb per venerdì 3 ottobre 2025 continua ad agitare gli animi. Di fronte a scioperi generali convocati con meno di 48 ore di preavviso il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed est
Uno sciopero generale punta a paralizzare l'Italia il 3 ottobre. I sindacati invocano le piazze contro l'aggressione israeliana alle navi della Global Sumud Flotilla. Lo staff di Matteo Salvini ha subito informato che il ministro, per il settore di sua competenza, sta v
Sciopero generale 3 ottobre per Gaza, Giorgia Meloni: «Rivoluzione e weekend lungo non stanno insieme» - Il rimpatrio da venerdì, giorno dello sciopero indetto da Cgil e Usb. Scrive vanityfair.it
Guida allo sciopero del 3 ottobre 2025 fra manifestazioni e trasporti in tilt. Gli orari settore per settore - L’Italia si ferma per Gaza: Cgil, Usb e SiCobas proclamano lo sciopero generale nazionale dopo l’intercettazione della missione umanitaria della Flotilla in acque internazionali. Riporta msn.com