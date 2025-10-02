Sciopero 3 ottobre 2025 e mezzi Atm | a rischio metropolitana tram e bus Orari e fasce garantite

Milano, 2 ottobre 2025 – Quella di domani, venerdì 3 ottobre 2025, sarà una giornata difficile sul fronte dei trasporti pubblici a Milano e in Lombardia. La mobilitazione interesserà anche le linee di Atm, l’azienda di trasporti milanese. A renderlo noto è la stessa Atm in una nota. “Sono previsti diversi scioperi a livello nazionale indetti da CGIL, USB, SGB, CUB e COBAS. Per questo, venerdì 3 ottobre a Milano le linee Atm non sono garantite tra le ore 8,45 e le 15 e dopo le ore 18”. I disagi potrebbero quindi interessare la linea metropolitana (M1 rossa, M2 verde, M3 gialla, M4 lilla, M5 blu), tram e autobus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

