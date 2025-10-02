Scioperi Capobianco Conflavoro | 3 proteste al giorno creano danni da 5,5 miliardi l’anno
“Siamo il Paese che sciopera di più al mondo e le conseguenze sono ormai un problema strutturale. I costi economici di 1.129 proteste l’anno, una media di 3,1 al giorno, di cui il 40% nel settore Trasporti, arrivano fino a 5,5 miliardi di euro, con una perdita di produttività tra 1,8 e 2,4 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: scioperi - capobianco
