Scioperi Capobianco Conflavoro | 3 proteste al giorno creano danni da 5,5 miliardi l’anno

Ilgiornaleditalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo il Paese che sciopera di più al mondo e le conseguenze sono ormai un problema strutturale. I costi economici di 1.129 proteste l’anno, una media di 3,1 al giorno, di cui il 40% nel settore Trasporti, arrivano fino a 5,5 miliardi di euro, con una perdita di produttività tra 1,8 e 2,4 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

scioperi capobianco conflavoro 3 proteste al giorno creano danni da 55 miliardi l8217anno

© Ilgiornaleditalia.it - Scioperi, Capobianco (Conflavoro): “3 proteste al giorno creano danni da 5,5 miliardi l’anno”

In questa notizia si parla di: scioperi - capobianco

scioperi capobianco conflavoro 3PNRR. Capobianco (Conflavoro): “Dirottare risorse su PMI per AI, costo lavoro e caro energia” - L’AI può aumentare la produttività di oltre il 40%, ma servono voucher per soluzioni di intelligenza artificiale, crediti d’imposta cedibili per la formazione e sportelli unici per accompagnare la tra ... Segnala ilmetropolitano.it

Cerca Video su questo argomento: Scioperi Capobianco Conflavoro 3