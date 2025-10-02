Scienza nel polline delle api batteri buoni | proteggono gli alveari dalle malattie

Il polline raccolto dalle api contiene  batteri naturali benefici,  principalmente del genere  Streptomyces, noti per produrre composti antimicrobici che proteggono l’alveare dalle malattie.  Lo rivela uno studio guidato da  Daniel May,  del Washington College, nel Maryland, negli Stati Uniti, riportato su  Frontiers in Microbiology. “Abbiamo scoperto che gli stessi batteri benefici si trovano nei depositi di polline delle colonie di api e nel polline delle piante vicine”, ha detto May. “Questi batteri producono composti antimicrobici simili che uccidono i patogeni delle api e delle piante, rendendoli un ottimo punto di partenza per nuovi trattamenti”, ha aggiunto May. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

