Elmetto in testa come in trincea, megafono al braccio come in piazza. Elly Schlein alla Camera non delude le aspettative dei pasdaran recitando il solito copione. Cambiano i temi all'ordine del giorno, le condizioni internazionali, l'attualità, le emergenze ma lei non cambia spartito. Stavolta neanche a dirlo è la baldanzosa flottiglia in marcia verso Hamas a scaldare il cuore della segretaria dem contro il governo. Schlein scatenata: Meloni molli la clava e faccia la premier. "Meloni avrebbe potuto dire anche ieri che questa è una missione umanitaria che non avrebbe avuto luogo se il governo israeliano avesse permesso l'ingresso degli aiuti, come ha fatto ieri Pedro Sanchez.

Schlein la pacifista in Aula con l'elmetto: "Meloni molli la clava e faccia la premier"