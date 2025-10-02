Schlein in Aula | Meloni molli la clava

13.15 "La presidente del Consiglio ha tirato fuori la clava nei confronti degli attivisti della Flotilla", mentre su Gaza "resta muta per non litigare con Netanyahu". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla Camera. "La voce di chi in Italia non vuole essere complice si è alzata chiara. Non è accettabile che il governo provi a coprire il loro grido. Smettetela di criminalizzare ogni piazza", ha proseguito, parlando di "un attacco di Meloni allo sciopero. Giù le mani dai diritti dei lavoratori". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: schlein - aula

**Almasri: Schlein, 'Meloni spieghi in aula responsabilità politica che si è assunta'**

Almasri, le opposizioni all’attacco del governo. Conte a Meloni: “Ti vanti? Vergogna”. Schlein: “Venga in Aula”

Schlein chiede di spiegare in Aula. I 5s passano agli insulti: "Fa schifo"

Piano di pace, le mozioni in aula Schlein: non si può votare contro (ma nemmeno a favore!) Si prevede uno “scambio di cortesie” tra opposizione e governo con astensioni incrociate e reciproche di ognuno sulla mozione dell’altro @adlogroscino, @Corriere - X Vai su X

Le preoccupazioni di Piantedosi per i cortei pro Gaza, l’asse con Mattarella ? Dall’articolo di Carmelo Caruso Luca Ciriani, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, dice al Foglio: “E se poi ci scappa il morto? Chiedo a Elly Schlein di presentarsi in Aula. Fi - facebook.com Vai su Facebook

Mo: Schlein a Meloni, 'molli la clava e provi a fare presidente consiglio Italia' - Avrebbe potuto dire, anche ieri, che dobbiamo ricordare che questa è una missione umanit ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Schlein, Meloni smetta di criminalizzare ogni piazza - "La presidente del consiglio ha tirato fuori la clava nei confronti degli attivisti della Flotilla", mentre su Gaza "resta muta per non litigare con Netanyahu". Come scrive ansa.it