Schlein in Aula | Meloni molli la clava

Servizitelevideo.rai.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

13.15 "La presidente del Consiglio ha tirato fuori la clava nei confronti degli attivisti della Flotilla", mentre su Gaza "resta muta per non litigare con Netanyahu". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla Camera. "La voce di chi in Italia non vuole essere complice si è alzata chiara. Non è accettabile che il governo provi a coprire il loro grido. Smettetela di criminalizzare ogni piazza", ha proseguito, parlando di "un attacco di Meloni allo sciopero. Giù le mani dai diritti dei lavoratori". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schlein - aula

**Almasri: Schlein, 'Meloni spieghi in aula responsabilità politica che si è assunta'**

Almasri, le opposizioni all’attacco del governo. Conte a Meloni: “Ti vanti? Vergogna”. Schlein: “Venga in Aula”

Schlein chiede di spiegare in Aula. I 5s passano agli insulti: "Fa schifo"

schlein aula meloni molliMo: Schlein a Meloni, 'molli la clava e provi a fare presidente consiglio Italia' - Avrebbe potuto dire, anche ieri, che dobbiamo ricordare che questa è una missione umanit ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Schlein, Meloni smetta di criminalizzare ogni piazza - "La presidente del consiglio ha tirato fuori la clava nei confronti degli attivisti della Flotilla", mentre su Gaza "resta muta per non litigare con Netanyahu". Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Schlein Aula Meloni Molli