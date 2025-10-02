Schlein attacca Meloni | Contro la Flotilla ha usato la clava Giù le mani dal diritto di sciopero noi saremo con i manifestanti
"Giù le mani dal diritto di sciopero. L'Italia è migliore di che la governa in questo momento". A dirlo, rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni, è stata la segretaria del Pd Elly Schlein parlando alla Camera dopo le comunicazioni del vicepremier Tajani. Una replica alle parole polemiche rivolte. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: schlein - attacca
Elly Schlein, la figuraccia su Borsellino: attacca Meloni
Meloni sui social attacca opposizioni e giudici. Conte: ‘Ecco l’elenco dei suoi fallimenti’. Schlein: ‘Da lei frasi eversive’
Salario minimo, Fabio Bui attacca Elly Schlein: «In Veneto i temi veri sono altri»
FLOTILLA AVANTI VERSO GAZA Scontro politico. Trump: ho sentito Netanyahu, svolta vicina. Gli attivisti rifiutano la proposta italiana di lasciare gli aiuti umanitari a Cipro Schlein: Meloni attacca loro e non Israele «Corriere della Sera» 26 Sep 2025 di Alessan - facebook.com Vai su Facebook
Il centrosinistra insorge contro la presenza a #Rai1 di Giorgia #Meloni. La segretaria Pd Elly #Schlein attacca: "Meloni parla di pasticcini a Domenica In e non di Gaza". Alleanza Verdi e Sinistra: "Superato il limite della decenza". "Uno show di regime" per il - X Vai su X
Le opposizioni contro Meloni su Flotilla. Schlein: "Irresponsabile è lei che sta con Netanyahu". Conte: "Patriota al contrario" - Il centrosinistra punta il dito contro Israele. Come scrive huffingtonpost.it
Schlein, Meloni smetta di criminalizzare ogni piazza - "La presidente del consiglio ha tirato fuori la clava nei confronti degli attivisti della Flotilla", mentre su Gaza "resta muta per non litigare con Netanyahu". Scrive msn.com