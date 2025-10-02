Schio minacce e armi in casa | arrestato un 53enne decisiva una segnalazione

Notizie.virgilio.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 53enne di Schio è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione abusiva di armi dopo una segnalazione per minacce e persecuzioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

schio minacce e armi in casa arrestato un 53enne decisiva una segnalazione

© Notizie.virgilio.it - Schio, minacce e armi in casa: arrestato un 53enne, decisiva una segnalazione

In questa notizia si parla di: schio - minacce

schio minacce armi casaSchio, minacce e armi in casa: arrestato un 53enne, decisiva una segnalazione - Un 53enne di Schio è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione abusiva di armi dopo una segnalazione per minacce e persecuzioni. Da virgilio.it

schio minacce armi casaIn casa aveva pistole, munizioni e pure una baionetta: arrestato presunto stalker 53enne - In casa teneva un piccolo arsenale, in parte detenuto illegalmente ed avendo a suo carico un ammonimento spe stolking, un 53enne residente a Schio è stato ... Da ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Schio Minacce Armi Casa