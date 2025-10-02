Schianto frontale sulla Bidentina code e disagi al traffico
Un incidente frontale tra due auto ha creato rallentamenti al traffico pendolare in val Bidente. L'impatto è avvenuto tra due auto, intorno alle 7.30 sulla Bidentina, all'altezza del bar Dozza di Meldola. Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp: iscriviti al canaleSul posto si sono portati i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
