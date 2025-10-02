Schianto durante l’addestramento morti due piloti | lutto nell’Aeronautica Militare
Lorenzo Nucheli e Simone Mettini Tragedia nei cieli del Lazio. Due piloti dell’Aeronautica Militare hanno perso la vita questa mattina nello schianto di un velivolo T-260B del 70esimo Stormo, precipitato durante un’esercitazione di addestramento nel Parco Nazionale del Circeo. Le vittime sono il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70mo Stormo di Latina e pilota istruttore, e l’allievo Lorenzo Nucheli. L’incidente è avvenuto in una zona boscosa e impervia all’altezza di Cerasella, a quattro chilometri dalla statale Pontina. Il biposto era impegnato in un volo di addestramento quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso quota schiantandosi al suolo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Schianto a Sabaudia: morti i piloti del 70° Stormo di Latina (Aeronautica Militare) precipitati nel Parco Nazionale del Circeo - A bordo si trovavano due persone: il Colonnello Simone Mettini, istruttore e Comandante del 70° Stormo di Latina, e il giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli. Si legge su castellinotizie.it