Schianto durante l’addestramento morti due piloti | lutto nell’Aeronautica Militare

Lorenzo Nucheli e Simone Mettini Tragedia nei cieli del Lazio. Due piloti dell’Aeronautica Militare hanno perso la vita questa mattina nello schianto di un velivolo T-260B del 70esimo Stormo, precipitato durante un’esercitazione di addestramento nel Parco Nazionale del Circeo. Le vittime sono il colonnello Simone Mettini, 48 anni, comandante del 70mo Stormo di Latina e pilota istruttore, e l’allievo Lorenzo Nucheli. L’incidente è avvenuto in una zona boscosa e impervia all’altezza di Cerasella, a quattro chilometri dalla statale Pontina. Il biposto era impegnato in un volo di addestramento quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso quota schiantandosi al suolo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

