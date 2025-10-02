Schianto del T-260B a Sabaudia le indagini entrano nel vivo Il generale Vestito | Chiariremo tutto con rigore e trasparenza
È entrata nella fase decisiva l'inchiesta sull'incidente aereo che mercoledì mattina ha causato la morte del colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo dell'Aeronautica Militare, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, residente a Serrone, in provincia di Frosinone. Il biposto.
IL DRAMMA - Mettini si trovava a bordo di un T-260B del 70° stormo di Latina "per una missione addestrativa" con l'allievo Lorenzo Nucheli, quando si è verificato lo schianto per cause ancora ignote
Difesa, precipita velivolo dell'Aeronautica Militare a Sabaudia. Morti i due militari a bordo - 260B del 70esimo Stormo di Latina, è precipitato, in una zona piuttosto impervia del parco nazionale del Circeo, durante una missione addestrativa.
Schianto a Sabaudia: morti i piloti del 70° Stormo di Latina (Aeronautica Militare) precipitati nel Parco Nazionale del Circeo - A bordo si trovavano due persone: il Colonnello Simone Mettini, istruttore e Comandante del 70° Stormo di Latina, e il giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli.