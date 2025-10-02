Schianto del T-260B a Sabaudia le indagini entrano nel vivo Il generale Vestito | Chiariremo tutto con rigore e trasparenza

È entrata nella fase decisiva l’inchiesta sull’incidente aereo che mercoledì mattina ha causato la morte del colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, residente a Serrone, in provincia di Frosinone. Il biposto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

