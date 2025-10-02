Scherma tre bronzi per il Circolo Ravennate della spada
Inizia con la conquista di tre medaglie di bronzo la stagione del Circolo Ravennate della Spada. Gli schermidori bizantini sono stati impegnati nello scorso fine settimana a San Lazzaro di Savena nella prima prova di qualificazione Regionale della categoria Assoluti, valida per la partecipazione alla Prova Nazionale che si terrà a fine novembre a Roma. Sul terzo gradino del podio sono salite nella gara femminile Alessia Pizzini e Lavinia Delfino, mentre in quella maschile Manuele Merendi. La gara femminile ha visto in pedana 10 atlete ravennati, sulle 95 partecipanti. Buona prestazione anche per Beatrice Fava, fermata ai quarti di finale e quinta in classifica finale, qualificatasi alla prova nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: scherma - bronzi
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tocca a Favaretto, bronzi per Cristino e Curatoli
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tre bronzi per l’Italia tra sciabola e fioretto
Mondiali di scherma: arrivano tre bronzi azzurri con Curatoli, Favaretto e Cristino
La Polisportiva del Finale è orgogliosa di poter dire che la sua ex atleta CAROLA MACCAGNO insieme alla compagna di squadra Roberta Marzani, ai MONDIALI MILITARI DI SCHERMA di Siviglia, HA CONQUISTATO L'ORO NELLA SPADA FEMMINILE A SQ - facebook.com Vai su Facebook
Scherma, tre bronzi per il Circolo Ravennate della spada - Inizia con la conquista di tre medaglie di bronzo la stagione del Circolo Ravennate della Spada. Segnala ilrestodelcarlino.it
Tre bronzi per il Circolo Ravennate della Spada alla prima prova stagionale - L’attività agonistica ufficiale per la stagione 2025/26 si è infatti aperta portando in dote tre medaglie di Bronzo alla Pri ... Secondo ravennawebtv.it