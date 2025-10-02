Inizia con la conquista di tre medaglie di bronzo la stagione del Circolo Ravennate della Spada. Gli schermidori bizantini sono stati impegnati nello scorso fine settimana a San Lazzaro di Savena nella prima prova di qualificazione Regionale della categoria Assoluti, valida per la partecipazione alla Prova Nazionale che si terrà a fine novembre a Roma. Sul terzo gradino del podio sono salite nella gara femminile Alessia Pizzini e Lavinia Delfino, mentre in quella maschile Manuele Merendi. La gara femminile ha visto in pedana 10 atlete ravennati, sulle 95 partecipanti. Buona prestazione anche per Beatrice Fava, fermata ai quarti di finale e quinta in classifica finale, qualificatasi alla prova nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scherma, tre bronzi per il Circolo Ravennate della spada