Scherma Diego Confalonieri nominato ct dell’Italia per la spada maschile Chiadò guiderà la femminile

L’inizio di un quadriennio di lavoro porta con sé vari cambiamenti e questo vale anche per l’Italia della scherma, che guarda con ottimismo a Los Angeles 2028, in particolare per quanto riguarda il settore della spada. La Federscherma, guidata dal presidente Luigi Mazzone, ha reso noto infatti che Diego Confalonieri è stato nominato ct della nazionale maschile di spada, con il commissario tecnico già in carica – Dario Chiadò – che resta all’interno del quadro tecnico occupandosi del settore femmnile. “ Una scelta che dà continuità al percorso intrapreso da febbraio, quando d’intesa con il responsabile d’arma Chiadò optammo per affidare al maestro Confalonieri la delega per la spada maschile – ha spiegato il presidente Mazzone dalle pagine del sito federale –. 🔗 Leggi su Oasport.it

