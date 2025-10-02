Scende dall' auto e viene travolta dall' acqua Nubifragio ad Agrigento dispersa una donna

Un nubifragio violentissimo ha colpito l'agrigentino nelle ultime 24 ore. A Sciacca le scuole ieri sono rimaste chiuse per la violenza della pioggia. A Favara, le strade si sono trasformate come fiumi, come in via Sottotenente Bosco, una strada in forte discesa, che diventata un torrente di acqua e fango che ha trascinato via tutto, compreso Marianna Bello, 38 anni, sposata, madre di tre bambini di 9, 6 e 3 anni. La donna, era scesa dall'auto appena parcheggiata ed stata trascinata dalla furia delle acque. Più passano le ore più si affievoliscono le speranze di trovarla viva. Tra i video che circolano sui social ce n'è uno che immortala il momento preciso in cui la donna scompare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scende dall'auto e viene travolta dall'acqua. Nubifragio ad Agrigento, dispersa una donna

Scende dall'auto e viene travolta dall'acqua: dispersa donna ad Agrigento - Ha 38 anni, e' sposata e mamma di 3 figli, la donna travolta dalle acque a Favara durante il nubifragio che si e' abbattuto nel paese dell'Agrigentino. Riporta ilgiornale.it

Scende dall’auto e viene trascinata via dall’acqua, dispersa donna a Favara: arrivano i sommozzatori - Sono in corso ormai da diverse ore le ricerche di una donna di Favara, Marianna Bello, di 38 anni, che risulta attualmente dispersa dopo essere stata trascinata via dall’acqua. Come scrive grandangoloagrigento.it