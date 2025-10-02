Scelta la sestina arbitrale per il match Napoli-Genoa
Ecco chi arbitrerà il prossimo impegno degli azzurri. L’AIA ha designato la sestina arbitrale per il match di campionato Napoli-Genoa in programma al Maradona domenica . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: scelta - sestina
Napoli-Cagliari, scelta la sestina arbitrale
È stata scelta la sestina arbitrale per Milan-Napoli, match in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Meazza. Sarà Daniele Chiffi il direttore di gara, al Var ci sarà Marini con Doveri che invece sarà Avar. Assistenti Meli e Alassio, quarto uomo Marinelli Vai su Facebook
Designata la sestina arbitrale per Napoli-Sporting - Il match della seconda giornata di League Phase di Champions League, Napoli- Segnala 100x100napoli.it
Designazione arbitrale Milan-Napoli, a Chiffi il big match di San Siro - Un nuovo week end e un nuovo turno di Serie A, il quinto di questa stagione, sono finalmente alle porte. Da msn.com