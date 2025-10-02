Scarcerato il trapper Baby Gang | andrà in comunità per disintossicarsi

Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria che riguarda il trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib. Il 24enne lecchese, ma legato anche alla Valtellina dove ha mantenuto a lungo la residenza, è stato infatti scarcerato e ora andrà agli arresti domiciliari in una comunità nel Milanese per. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

