Scappa dopo una rapina fallita in banca e spara contro i carabinieri | 49enne condannato a 8 anni

Michelangelo Barbara è stato condannato in primo grado a 8 anni per due tentati omicidi e porto abusivo d'armi. Lo scorso 20 novembre 2024 il 49enne aveva provato a rapinare una banca a Castione Andevenno (Sondrio) e aveva sparato contro carabinieri e poliziotti che lo stavano inseguendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scappa - dopo

Pusher e prestigiatore: scappa dopo l’arresto liberandosi dalle manette

Investe il ciclista Paolo Michelin e scappa: dopo giorni si costituisce il pirata della strada, è un 16enne

Frosinone, fuga folle tra superstrada e centro città: scappa in auto e poi a piedi dopo l'alt

Cava, scappa con 50 panetti di cannabis: fermato dopo un inseguimento - facebook.com Vai su Facebook

Fugge dopo aver provocato un incidente, denunciata una donna - X Vai su X

Scappa dopo una rapina fallita in banca e spara contro i carabinieri: 49enne condannato a 8 anni - Michelangelo Barbara è stato condannato in primo grado a 8 anni per due tentati omicidi e porto abusivo d'armi ... Da fanpage.it

Rapina e scappa, preso in tempi record grazie alle telecamere - Empoli, 26 agosto 2025 – Aggredisce a calci e pugni un uomo appena uscito da un negozio ‘compro oro’ e gli porta via 120 euro. Lo riporta lanazione.it