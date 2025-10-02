Scappa dalla Polizia e si schianta a Cava de’ Tirreni | in auto aveva 4 chili di droga

Un uomo è stato arrestato a Cava de’ Tirreni per spaccio dopo un inseguimento: sequestrati oltre 4 kg di cannabis suddivisi in 50 panetti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Scappa dalla Polizia e si schianta a Cava de’ Tirreni: in auto aveva 4 chili di droga

In questa notizia si parla di: scappa - polizia

Inseguito dalla polizia a Milano, 40enne sperona una Volante e scappa: arrestati un 21enne e un 22enne

Prato, il re dei narcos cinesi come Houdini: si libera delle manette e scappa dalla Polizia

Scappa inseguito dalla polizia, guidava sotto effetto di droga e alcol

Causa un'incidente e scappa in Rotaliana, catturato dalla Polizia Locale Vai su Facebook

Polizia Municipale. Sorpreso alla guida con il cellulare, scappa e lancia un involucro di droga, arrestato https://ift.tt/grqIR0y - X Vai su X

Scappa dalla Polizia e si schianta a Cava de’ Tirreni: in auto aveva 4 chili di droga - Un uomo è stato arrestato a Cava de’ Tirreni per spaccio dopo un inseguimento: sequestrati oltre 4 kg di cannabis suddivisi in 50 panetti. Da virgilio.it

Auto in fuga dalla polizia si schianta contro un palo. Muore a 18 anni, un fermo - Due giovanissimi coinvolti nello schianto: uno scappa, per l’altro non c’è niente da fare. Lo riporta bologna.repubblica.it