Scanner intraorale e progettazione digitale | i vantaggi per professionisti e pazienti
Oggi viene naturale parlare di digitalizzazione, anche perché le nuove tecnologie stanno conoscendo frontiere inaspettate che interessano tutti gli ambiti dell’economia. L’ odontoiatria non fa eccezione e presso gli studi di ultima generazione c’è una tecnologia che sta cambiando radicalmente il modo di prendersi cura dei pazienti. Si tratta di quello noto come scanner 3d dentista, uno strumento che consente di ottenere impronte in formato digitale decisamente più accurate rispetto a quelle tradizionali in gesso, acquisendo immagini tridimensionali della bocca con precisione e rapidità. L’adozione dello scanner intraorale, come è altresì conosciuto, rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: scanner - intraorale
Odontoiatria Digitale in Settembre il momento più giusto per l'acquisto dello SCANNER INTRAORALE a prezzi MAI visti prima. Scopri con Umbra la gamma completa MEDIT per scegliere quale scanner intraorale soddisfa maggiormente le tue esige - facebook.com Vai su Facebook
Scanner intraorale X 500: semplice ma potente - Distribuito da KaVo, marchio leader del settore noto per qualità e competenza, lo scanner intraorale KaVo X 500 costituisce una soluzione semplice ma potente, integrabile nel software DTX StudioTM ... Lo riporta odontoiatria33.it
Il nuovo scanner intraorale iTero presentato da chi lo ha “testato” - Karim Boussebaa è Executive Vice President and Managing Director, iTero Scanner and Services Business. Da odontoiatria33.it