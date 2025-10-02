Scanner intraorale e progettazione digitale | i vantaggi per professionisti e pazienti

Oggi viene naturale parlare di digitalizzazione, anche perché le nuove tecnologie stanno conoscendo frontiere inaspettate che interessano tutti gli ambiti dell’economia. L’ odontoiatria non fa eccezione e presso gli studi di ultima generazione c’è una tecnologia che sta cambiando radicalmente il modo di prendersi cura dei pazienti. Si tratta di quello noto come scanner 3d dentista, uno strumento che consente di ottenere impronte in formato digitale decisamente più accurate rispetto a quelle tradizionali in gesso, acquisendo immagini tridimensionali della bocca con precisione e rapidità. L’adozione dello scanner intraorale, come è altresì conosciuto, rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

