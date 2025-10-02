Scandone Avellino partnership con l’associazione Per Borgo Ferrovia

La Scandone Avellino è lieta di annunciare la nascita di una nuova partnership con l’Associazione di Promozione Sociale “Per Borgo Ferrovia”, realtà nata recentemente ma già capace di aggregare oltre 300 soci e di diventare un punto di riferimento per uno dei quartieri più popolosi della città. 🔗 Leggi su Today.it

Scandone Avellino, respinta la richiesta di ripescaggio in Serie B nazionale

La Scandone Avellino saluta e ringrazia il coach Nino Sanfilippo

Scandone Avellino accoglie il nuovo allenatore Titto Carone

