Scandone Avellino annullato il match contro Ferentino a causa del ritiro della società laziale

La Scandone Avellino comunica che il match contro Basket Ferentino, valido per il Campionato B Interregionale – Girone E in programma domenica 5 ottobre alle ore 18, non verrà disputato a seguito del ritiro della società Basket Ferentino dal campionato, come da nota ufficiale ricevuta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

