Scandone Avellino annullato il match contro Ferentino a causa del ritiro della società laziale
La Scandone Avellino comunica che il match contro Basket Ferentino, valido per il Campionato B Interregionale – Girone E in programma domenica 5 ottobre alle ore 18, non verrà disputato a seguito del ritiro della società Basket Ferentino dal campionato, come da nota ufficiale ricevuta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: scandone - avellino
Scandone Avellino, respinta la richiesta di ripescaggio in Serie B nazionale
La Scandone Avellino saluta e ringrazia il coach Nino Sanfilippo
Scandone Avellino accoglie il nuovo allenatore Titto Carone
S.S.Felice Scandone Avellino 1948. Global Genius · Always Been Your Life. ?“È stato un onore per me difendere i colori della squadra della mia città” Con grande entusiasmo abbiamo accolto al PalaDelMauro Angelo Arena , bandiera della Scandone Avelli - facebook.com Vai su Facebook
Basket, salta la partita della Scandone: l’avversario Ferentino si ritira dal campionato - La Scandone Avellino comunica che “il match contro Basket Ferentino, valido per il Campionato B Interregionale – Girone E in programma domenica 5 ottobre alle ore 18, non verrà disputato a ... corriereirpinia.it scrive
Scandone Avellino, si ritira il Basket Ferentino. Match annullato - La Scandone Avellino comunica che il match contro Basket Ferentino, valido per il Campionato B Interregionale – Girone E in programma domenica 5 ottobre alle ore 18, non verrà disputato a seguito del ... Come scrive msn.com