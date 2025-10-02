Scandalo OnlyFans a Trieste | 240mila euro nascosti al fisco maxi-blitz della Finanza
Trieste - Quattro digital creator triestini guadagnavano migliaia di euro su OnlyFans e piattaforme online senza dichiararli al Fisco, eludendo anche la controversa tassa etica del settore adult. Un nuovo fronte di evasione fiscale si apre nell’universo della creator economy. La Guardia di Finanza di Trieste ha smascherato quattro giovani content creator, attivissimi su OnlyFans e altre piattaforme digitali, che avrebbero incassato circa 240mila euro senza dichiararli al Fisco. A questi si aggiungono altri 20mila euro legati a prestazioni soggette alla cosiddetta “tassa etica”, un’addizionale del 25% che colpisce i guadagni derivanti dall’intrattenimento per adulti, anche quando realizzati esclusivamente online e “da remoto”. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
