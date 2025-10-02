Scandalo DESY la Prefettura precisa | Il gestore non opera in provincia di Avellino da più di un anno
In merito alle notizie diffuse a mezzo stampa nella giornata odierna, si precisa che il gestore dei centri di accoglienza straordinaria, interessato dalle vicende giudiziarie riportate, non opera più in provincia di Avellino da più di un anno. La Prefettura, infatti, anche nell’ambito delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
