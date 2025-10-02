Scandalo centro migranti il Prefetto | in Irpinia chiusi da un anno

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il gestore dei centri di accoglienza straordinaria, interessato da vicende giudiziarie, non opera in provincia di Avellino da oltre un anno”. Il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, rende noto che dall’aprile dello scorso anno, la Cooperativa Desy, finita nell’inchiesta giudiziaria avviata nel 2023 dalla Procura di Firenze (che ha portato all’arresto del legale rappresentante, originario di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, e agli arresti domiciliari di altri quattro indagati) era stata interdetta dalla gestione di sette centri irpini, a Grottolella, Montoro, Atripalda e Savignano Irpino, chiusi a partire dall’aprile 2024. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

